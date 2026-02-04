दमोह में डीईओ ऑफिस नहीं अब, कलेक्टर ऑफिस में बनेगा परीक्षा कंट्रोल रूम

दमोह. जिले में बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर से लेकर डीइओ और परीक्षा प्रभारी से लेकर केंद्राध्यक्ष तक परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं विद्यार्थी शैक्षणिक अध्ययन में लगे हुए हैं। १० फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, इसके पहले कुछ बदलाव भी जिला स्तर की व्यवस्थाओं में किए गए हैं। हर साल परीक्षा कंट्रोल रूम डीइओ कार्यालय में बनाया जाता था, लेकिन इस बार कलेक्टर ने अपने कार्यालय में ही इसे स्थापित कराया है। ऐसे में कलेक्टर लगातार इसकी निगरानी करेंगे। इतना ही नहीं डीइओ कार्यालय में बनने वाला निजी स्कूलों के कैमरों की निगरानी का सेंटर भी अब एक्सीलेंस स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में डीइओ कार्यालय की टीमें कार्यालय छोड़कर केंद्रों पर निगरानी रखेंगी।

परीक्षा को इस समय विशेष आश्वयक कार्यों में रखा गया है। ऐेसे में केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति के साथ-साथ सीसीटीवी केंद्रों की निगरानी के लिए दल की भी नियुक्ति कर दी गई है। इतना ही नहीं पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों को भी परीक्षा संबंधी दायित्व सौंपे गए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल किसी भी स्थिति में लेकर नहीं जाए, यदि ऐसा मिलता है तो संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर ने संबंधितों को आदेश भी जारी कर दिए हैं।