दमोह बस स्टैंड से बीमारी तो नहीं ला रहे आप?

बदबू से खड़ा होना भी मुश्किल

यात्री सविता रजक, महेंद्र असाटी, संदीप शर्मा, विवेक सिंह लोधी का कहना है कि स्टैंड पर बस का इंतजार करना तक मुश्किल हो गया है। परिसर में जगह-जगह लघुशंका फैली होती है, जिस पर से ही होकर गुजरना पड़ता है। इससे बसों में भी पैर के माध्यम से गंदगी जाती है और यही गंदगी हमारे बैग, थैलों के माध्यम से हमारे घरों में पहुंच रही है। बस स्टैंड के अलावा बसों में भी लघुशंका की बदबू से परेशानी होती है। फैली गंदगी के कारण मच्छर और मक्खियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि बच्चों और बुजुर्गों के साथ बस स्टैंड पर रुकना अब परेशानी भरा हो गया है। बस स्टैंड की हालत देखकर लगता है कि यहां कोई जिम्मेदार देखने वाला नहीं है। बदबू इतनी तेज है कि कुछ देर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। एक अन्य यात्री सीमा अहिरवार ने कहा हम बाहर से आने वाले लोगों के सामने क्या छवि पेश कर रहे हैं, यह शहर का मुख्य बस स्टैंड हैं।