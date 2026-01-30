एमपी के इस शहर में कविताएं सुनाएंगे हरिओम पवार- जानी बैरागी, कैलाश खेर गाएंगे भक्ति गीत

Damoh- देश-प्रदेश के लोगों को बुंदेलखंड की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलनेवाला है। यहां के दमोह जिले में नोहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर परिसर में नोहलेश्वर महोत्सव इस वर्ष ज्यादा भव्यता के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि इस 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ सीएम मोहन यादव करेंगे। इस महोत्सव में कला, संस्कृति, साहित्य एवं भक्ति संगीत जगत की ख्यातनाम हस्तियां अपनी प्रस्तुतियां देंगी। कवि सम्मेलन में हरिओम पवार भी आएंगे और सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे।