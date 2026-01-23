MP में यहां मेडिकल कॉलेज के साथ बनेगा नर्सिंग कॉलेज, सरकार से मिली मंजूरी

जिले में वर्तमान में नर्सिंग स्टाफ की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक प्रशिक्षित नर्सों की जरूरत लगातार बनी रहती है। एक दशक में मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन जिला अस्पताल में बेड संख्या जस की तस है। ऐसे में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ पर वर्क लोड बढ़ रहा है। नर्सिंग कॉलेज खुलने से यही कमी धीरे-धीरे दूर हो सकती है।