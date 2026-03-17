नवरात्र 2026 : हवन-पूजन, फलाहार, झंड़ों का विक्रय तेज

दमोह. चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इसके चलते बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु देवी मां की आराधना के लिए पूरी तैयारियों में जुट गए हैं, जिससे हवन-पूजन सामग्री, फलाहार और व्रत से जुड़ी वस्तुओं की मांग बढ़ गई है।

नवरात्र के आगमन से पहले ही बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर, हवन सामग्री, दुर्गा सप्तशती, अगरबत्ती, दीप, नारियल, चुनरी, कलश, जौ, कपूर, घी और अन्य पूजन सामग्रियों की दुकानों पर खरीददारों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। व्यापारी भी ग्राहकों की इस भीड़ से उत्साहित हैं और कई दुकानों ने विशेष नवरात्र ऑफर भी शुरू कर दिए हैं।