पटवारी को किया निलंबित, तहसीलदार-आरआई पर भी कार्रवाई, कलेक्टर के तेवर से मची खलबली

Damoh DM- एमपी में मंगलवार का दिन जनसुनवाई के लिए नियत है। प्रदेशभर की तरह दमोह में भी आज प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं-शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर प्रतापनारायण यादव के तेवर फिर तीखे रहे। उन्होंने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इनमें एक पटवारी और एक सचिव है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने एक तहसीलदार और आरआई पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिए। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों को आवेदकों को किसी भी हाल में न भटकाने को कहा। हर आवेदन पर गंभीरता से काम करने के निर्देश भी दिए।