घर के अंदर महिला का शव मिला, मुंह पर टेप और कपड़ा बंधा था

पोस्टमार्टम कार्रवाई के बीच मृतका की भतीजी ने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है, जिसमें बताया कि मेरी बुआ जो बजरिया वार्ड 8 सीताबावरी में मुजीब कुरैशी के मकान में पिछले तीन वर्षों से किराए पर रह रही थीं। उनकी 27 अप्रैल की रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। सुबह लोगों ने देखा तो उनके मुंह पर कपड़ा व टेप बंधा था और वह मृत अवस्था में पड़ी थीं। आवेदन में निष्पक्ष जांच एवं आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल, मामले में सीएसपी एचआर पांडे का कहना है कि मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मौत के कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी पता चलेगा।