पहला कौर खाते ही कलेक्टर को लग गई मिर्ची, भोजन में सब्जी नहीं केवल दाल मिली

Damoh- दमोह में जहां एक ओर कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह का निरीक्षणों का दौर जारी है वहीं सरकारी भोजन की गुणवत्ता खराब मिलने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। 16 अप्रैल को कलेक्टर ने सुबह संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया था। शुक्रवार को वे फिर निकल पड़े और शहर के फिल्टर प्लांट तथा अजा छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावास में उन्होंने स्टूडेंट के लिए बनाया भोजन चखा। दाल का स्वाद चखते ही कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह को मिर्ची लग गई। तब उन्होंने मिर्च कम डालने की हिदायत दी।