1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

दमोह में समितियों ने खरीद लिया समर्थन मूल्य पर सड़ा और घुना गेहूं, अब राशन में बंटेगा

दमोह जिले के जेरठ से आया कीड़ा लगा, हिंडोरिया से गीला कर भेजा गया गेहूं, 7500 बोरी एफसीआई ने की रिजेक्ट, रेलवे स्टेशन पर एफसीआई का लगा है रैक, गुणवत्ता चेक के दौरान किया गया रिजेक्ट

2 min read
Google source verification

दमोह

image

Samved Jain

Jun 01, 2026

Damoh Sada Genhu

Damoh Sada Genhu

दमोह जिले में गेहूं खरीदी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। टीकमगढ़ में सड़ा, घुना, कचरायुक्त गेहूं रिजेक्ट होने के बाद अब एफसीआई ने दमोह में दो समितियों से आई 7500 सौ बोरी गेहूं रिजेक्ट कर दिया है। जिसका कारण गेहूं में कीड़ा लगे होना, सड़ा और घुना बताया गया है। इसके अलावा एक समिति द्वारा गेहूं को गीला करके भेजा जाना बताया गया है। रविवार की शाम 7 बजे यह कार्रवाई एफसीआई सागर की टीम ने रेलवे स्टेशन पर की है। इस कार्रवाई के बाद जिले में हुई गुणवत्ताहीन गेहूं खरीदी पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।

10 समितियों के गेहूं से लगना था रैक


जिले में भंडारण के लिए जगह नहीं होने का मुद्दा पत्रिका द्वारा उठाए जाने के बाद एफसीआई ने दमोह में एक रैक लगाने की अनुमति दी थी। 1 जून का यह रैक लगना है, इसके लिए डंपिंग का कार्य रविवार को कराया जा रहा था। यहां पर जेरठ, हिंडोरिया, सतपारा, सूखा, किन्द्राहो, टिकरी पिपरिया, बकायन, बांसा तारखेड़ा, कुआखेड़ा नायक और खेजरा कला समिति से 55 हजार 500 बोरी डंप की जाना थी, इतनी मात्रा से ही रैक बनना था। इनमें से हिंडोरिया से 2500 और जेरठ से 5000 बोरी आना थी।

जेरठ का गेहूं पूरा घुना, हिंडोरिया का निकला गीला और सड़ा


गांधी ट्रांसपोटर के माध्यम से समितियों से गेहूं का उठाव कर रेलवे स्टेशन पर डंप कराया गया जा रहा था, जिसे एफसीआई की गुण नियंत्रक टीम ने जांच में लिया। इस दौरान जेरठ समिति से जितना भी गेहूं आया, वह पूरा घुना और कीड़ा लगा आया था। अलग-अलग सैंपल लेने के बाद भी सही गेहूं नहीं मिला, इसीलिए यहां की तीन गाडिय़ा पूरी रिजेक्ट की गई। इसी तरह हिंडोरिया का गेहूं चेक करने पर पाया गया कि गेहूं गीला और सड़ा है। यहां देखने मिला कि समिति प्रबंधक द्वारा इरादात्मक तरीके से गेहूं पर शटक से पानी डालकर गीला किया गया है, जिससे कि वजन बढ़ाया जा सके। इसीलिए, यहां की भी सभी गाडिय़ां रिजेक्ट की गईं।

खरीदी पर उठ रहे सवाल


पहले टीकमगढ़ में और अब दमोह रेलवे स्टेशन पर एफसीआई द्वारा रिजेक्ट किए गए सड़े घुने और खराब गेहूं से स्पष्ट है कि जिले में इस बार गेहूं खरीदी में बेजा गड़बड़ी हुई हैं। प्रशासनिक निरीक्षण शून्य होने की वजह से बेजा खराब और सड़ा घुना गेहूं समितियों द्वारा खरीदा गया है और अब खपाने की तैयारी की जा रही हैं। जिला स्तर पर किए गए भंडारण को भी टीम गठित करके जांच कराई जाए तो बड़ा गड़बड़झाला सामने आ सकता हैं।

रेकॉर्ड तैयार कर रहे, दूसरी समितियों का बुलाएंगे गेहूं


इस संबंध में एफसीआई के गुण नियंत्रक प्रबंधक कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि जेरठ और हिंडोरिया समितियों से आया सड़ा, कीड़ा लगा और गीला गेहूं रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही उनकी गाडिय़ों को भी वापस कर दिया गया हैं। साथ ही हिंडोरिया और जेरठ के पूरे स्टॉक को रिजेक्ट करने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को कहा गया हैं। रैक की मात्रा पूरी करने के लिए दूसरी समितियों का गेहूं डंप कराया जाएगा। पूरी कार्रवाई का रेकॉर्ड तैयार करके डीएम को भेजा जा रहा हैं। आगे की कार्रवाई वहीं से होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jun 2026 11:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / दमोह में समितियों ने खरीद लिया समर्थन मूल्य पर सड़ा और घुना गेहूं, अब राशन में बंटेगा

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के दमोह में कलेक्टर के सामने भिड़े दो पक्ष, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर भड़का विवाद

Two parties clashed in front of Collector corridor construction mp news
दमोह

दमोह में एक रात में 30 हजार लोगों की छिनी नींद, बिजली बनी कारण

Light Off
दमोह

MP में खुदाई के दौरान मिला ब्रिटिश काल का ‘खजाना’, पीतल के कलश में मिले सिक्के

British-era treasure found during excavation near under construction house MP News
दमोह

Dog Bite: दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 महीने में 1944 लोग डॉग बाइट का शिकार

damoh
दमोह

MP में फर्जी डॉक्टरों का नेटवर्क! 5 साल में 42 संविदा डॉक्टर्स का इस्तीफा, किशोरी की मौत से हड़कंप

MP Fake Doctors Case
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.