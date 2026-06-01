दमोह में समितियों ने खरीद लिया समर्थन मूल्य पर सड़ा और घुना गेहूं, अब राशन में बंटेगा



गांधी ट्रांसपोटर के माध्यम से समितियों से गेहूं का उठाव कर रेलवे स्टेशन पर डंप कराया गया जा रहा था, जिसे एफसीआई की गुण नियंत्रक टीम ने जांच में लिया। इस दौरान जेरठ समिति से जितना भी गेहूं आया, वह पूरा घुना और कीड़ा लगा आया था। अलग-अलग सैंपल लेने के बाद भी सही गेहूं नहीं मिला, इसीलिए यहां की तीन गाडिय़ा पूरी रिजेक्ट की गई। इसी तरह हिंडोरिया का गेहूं चेक करने पर पाया गया कि गेहूं गीला और सड़ा है। यहां देखने मिला कि समिति प्रबंधक द्वारा इरादात्मक तरीके से गेहूं पर शटक से पानी डालकर गीला किया गया है, जिससे कि वजन बढ़ाया जा सके। इसीलिए, यहां की भी सभी गाडिय़ां रिजेक्ट की गईं।