दमोह में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 महीने में 1944 लोग डॉग बाइट का शिकार

शनिवार को शहर के सिंधी कैंप क्षेत्र में एक बुजुर्ग पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। पीड़ित देवी सिंह ठाकुर बाइक से दूध लेने जा रहे थे, तभी कुत्ते ने उनके पैर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित ने बताया कि काटने के बाद करीब डेढ़ घंटे तक खून बहता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि यही कुत्ता आसपास गायों पर भी हमला करता है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल है।