नहीं रहे MP के ‘कर्नाटक बाबा’, भक्तों में शोक की लहर, शव देख नम हुई सबकी आंखें

हरि बाबा ने बताया कि काफी समय से उसे जानते हैं, वह 4-5 साल से कीर्ति स्तंभ, अस्पताल चौराहा, चरहाई क्षेत्र में ही घूमता रहता था। पेशे से वह कोई बड़ा डॉक्टर लगता था। अंग्रेजी में फर्राटा बात करता था। कागज में डॉक्टर की तरह ही अंग्रेजी लिखता था। बस यह नहीं बता पाता था कि वह कहां से है। वह उसे अमूनन खाना खिलाते रहते हैं, लेकिन एक दिन से वह नहीं मिला था। होटल संचालक सुमित चौरसिया ने बताया कि वह दुकान के आसपास आता रहता था। कभी भी उसे अन्य मानसिक रोगी की तरह नहीं भगाया। वह भी किसी को परेशान नहीं करता था। वह अलग ही था। भले ही उसे अपनों ने ठुकरा दिया था, लेकिन वह हम सब के दिल में जगह बना चुका था। मेडिकल संचालक बंटी ठाकुर ने बताया कि सुबह जैसे ही सूचना मिली कि कर्नाटक बाबा का शव मिला है, सुनकर काफी बुरा लगा। वह हर दवा को जानता था, डॉक्टर की तरह ट्रीट करता था।