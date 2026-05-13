MP में भाजपा नेता की हत्या, कार से मारी जोरदार टक्कर, सरपंची चुनाव से जुड़ा है मामला

एसपी आनंद कलादगी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम गठित की गई थी। घटना के २४ घंटे के भीतर ही हत्यारों का पता लगा लिया गया। भौतिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस के अनुसार पुलिस ने आरोपी वैभव सिंह राजपूत और विशाल सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत फरार बताया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।