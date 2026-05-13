‘नहीं है जिंदा रहने की आरजू’, बेटा-बेटी को सीने से बांधकर कुएं में कूदा पिता, सुबह तैरता मिला शव

mp news: मध्य प्रदेश के बालाघाट से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता अपने पांच साल के बेटे और तीन साल की बेटी को सीने से बांधकर कुएं में कूद गया। तीनों के शव को शव को जब ग्रामीणों ने अगले दिन सुबह कुएं में तैरते हुए देखा तो उनकी आंखें भर आई। घटना सामने आने के बाद इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक शख्स को ये कदम उठाना पड़ा। मृतक ने अपने सोशल मीडिया पर जान देने से पहले स्टेटस लगाया था-नहीं हैं जिंदा रहने की आरजू….।