13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

‘नहीं है जिंदा रहने की आरजू’, बेटा-बेटी को सीने से बांधकर कुएं में कूदा पिता, सुबह तैरता मिला शव

mp news: मृतक ने अपने सोशल मीडिया पर जान देने से पहले स्टेटस लगाया था-नहीं हैं जिंदा रहने की आरजू….। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

Akash Dewani

May 13, 2026

father and two children found dead in village well (फोटो- Patrika.com)

mp news: मध्य प्रदेश के बालाघाट से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता अपने पांच साल के बेटे और तीन साल की बेटी को सीने से बांधकर कुएं में कूद गया। तीनों के शव को शव को जब ग्रामीणों ने अगले दिन सुबह कुएं में तैरते हुए देखा तो उनकी आंखें भर आई। घटना सामने आने के बाद इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक शख्स को ये कदम उठाना पड़ा। मृतक ने अपने सोशल मीडिया पर जान देने से पहले स्टेटस लगाया था-नहीं हैं जिंदा रहने की आरजू….।

शादी में शामिल होने निकले थे बेटा-बेटी और पिता

मामला बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र का है। यहां ग्राम जरामोहगांव निवासी श्याम कुमार नागेंद्र (पिता भागवत नागेंद्र) और उसके पुत्र वंश (5) एवं पुत्री भूरी (3) का शव बुधवार को गांव के कुएं में तैरते मिला है। वह मंगलवार की रात एक शादी में बच्चों के साथ गया था। सुबह तक नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। परिजनों तीनों हर जगह खोजा लेकिन वह कही नहीं मिले।

गांव के कुएं में मिली तीनों की लाश

बुधवार सुबह गांव के पट मैदान के पास श्याम नागेंद्र की मोटरसाइकल खड़ी दिखी। उससे कुछ दूर बिना मुंडेर के कुए के पास श्याम की चप्पल दिखाई दी। परिजन जब कुएं के पास पहुंचे तो अंदर तीनों के शव तैरते हुए दिखाई दिए। यह देख कुएं के पास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बच्चों के साथ पिता का शव देख सभी की आंखें नम हो गईं। परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी।

पिता के सीने से बंधे थे बच्चे

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में कुएं में खाट डालकर शव बाहर निकाला गया। श्याम के शव के साथ दोनों बच्चे गमछे में बंधे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मर्ग कायम कर जांच कर दी है। एसडीओपी कटंगी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला है। हालांकि, मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है।

रात में लगाया था दर्द भरा स्टेटस

ग्रामीणों ने बताया कि श्याम ने अपने मोबाइल पर दर्द भरे स्टेटस लगाया था। स्टेटस में एक रील को मेंशन किया गया जिसमें बोला जा रहा था- 'नहीं हैं जिंदा रहने की आरजू, नहीं चाहिए कोई वादा या रिश्ता…।' श्याम पहले सहारा इंडिया बैंक में कम्प्यूटर ऑपरेटर था। बैंक से नौकरी चले जाने बाद वह एलआईसी एजेंट का कार्य करता था। उसने आत्महत्या क्यों की है? यह ज्ञात नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें

MP में बाबा के सत्संग में धार्मिक टिप्पणी पर भड़की हिंसा, लाठी-डंडों से हमला, 10 घायल
इंदौर
Violence erupted during Rampal Baba satsang over religious remarks 10 injured mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 May 2026 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / ‘नहीं है जिंदा रहने की आरजू’, बेटा-बेटी को सीने से बांधकर कुएं में कूदा पिता, सुबह तैरता मिला शव

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लास्टिंग से घरों में दरार, रोक नहीं लगी तो जान पर पड़ सकती है भारी

ग्राम पंचायत हथौड़ा का मामला, तहसीलदार बोले कराएंगे जांच
बालाघाट

मां ने ईंट-गारा ढोया पर छूटने नहीं दी पढ़ाई, बेटी ने भी रखा मान, प्रदेश में किया टॉप

Inspiring Story of Rama Ghodeshwar from Balaghat on Mother's Day
बालाघाट

MP News: एमपी में शादी वाले दिन प्रेमिका ने फोन कर प्रेमी को बुलाया, दूसरे दिन मिला शव

balaghat
बालाघाट

MP में पेट्रोल और माचिस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला, आत्मदाह की दी चेतावनी

Woman Reaches Collectorate with Petrol and Matches during public hearing MP News
बालाघाट

एमपी में तीन पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, बैठक में पान खाने, हंसी-ठिठोली करनेवाले को भी किया सस्पेंड

Balaghat SP Line attaches three Station Officers
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.