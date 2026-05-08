एमपी में शादी वाले दिन प्रेमिका ने फोन कर प्रेमी को बुलाया, दूसरे दिन मिला शव

पुलिस अधीक्षक मिश्रा ने बताया कि तरूण प्रेमिका के बुलाने पर उसकी शादी वाले दिन पांच मई को उससे मिलने गया था। शादी की वीडियोग्राफी की जांच में तरूण वहां दिखा है। वह प्रेमिका से मिलने उसके कमरे की तरफ जा रहा था। उसी समय उसके भाइयों ने उसे देख लिया। तरूण को पकड़कर वे घर के पीछे बाड़ी में ले गए और पिटाई की। इसके बाद युवती का भाई दोस्तों के साथ मिलकर तरुण को नहर के पास ले गया और वहां भी उसके साथ मारपीट की। जब उसकी हालत खराब हुई तो उन लोगों ने हत्या को दुर्घटना दर्शाने ग्राम गर्राबोड़ी सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और भाग गए।