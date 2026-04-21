21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालाघाट

एमपी में तीन पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, बैठक में पान खाने, हंसी-ठिठोली करनेवाले को भी किया सस्पेंड

Balaghat- एसपी के सामने हंसी-ठिठोली करनेवाले एएसआइ को सस्पेंड किया, तीन टीआई को किया लाइन अटैच

2 min read
Google source verification

बालाघाट

image

deepak deewan

Apr 21, 2026

Balaghat SP Line attaches three Station Officers

Balaghat SP Line attaches three Station Officers

Balaghat- एमपी में जनता की शिकायतों को दूर करने और समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन चलाई जा रही है लेकिन प्राय: अधिकारी, कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि इसमें लंबित प्रकरणों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सीएम मोहन यादव खुद इसपर नाराजगी जता चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों और थाना क्षेत्रों में गंभीर अपराधों पर चर्चा करने बालाघाट एसपी ने वीसी ली तो कई अधिकारी ही अनुशासनहीनता करते दिखाई दिए। समीक्षा के दौरान एक एएसआई तो पान चबाता रहा जबकि एक अन्य हंसी-ठिठोली करता दिखा। इसपर सख्त कदम उठाते हुए एसपी ने तीन अधिकारियों को लाइन अटैच कर दिया जबकि एएसआई को निलंबित कर दिया है। एसपी के इस कड़े एक्शन से जिलेभर के पुलिस हल्कों में खलबली मच गई है।

एसपी आदित्य मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन में जिले में अपराधों से संबंधित लंबित शिकायतों को लेकर पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की

बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा ने अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसको लेकर वे बेहद एक्टिव हैं। 17 अप्रैल को एसपी आदित्य मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन में जिले में अपराधों से संबंधित लंबित शिकायतों को लेकर पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिलेभर के थाना प्रभारी व अन्य वरिष्ठ पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए।

पुलिसकर्मियों को हंसना, पान चबाना महंगा पड़ा

अहम बैठक में कुछ अधिकारी कर्मचारी अनुशासनहीन और लापरवाह नजर आए। कोतवाली में पदस्थ एएसआई रामकिशोर राहंगडाले हंसते खिलखिलाते दिखाई दे गए। एसपी ने जवाब मांगा तो एएसआइ संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। कटंगी थाना के एक अन्य एएसआई पेंढारीलाल अहाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पान चबाते रहे। एसपी ने एएसआइ के कृत्यों को अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई कर दी। पुलिसकर्मियों को हंसना और पान चबाना महंगा पड़ गया।

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली टीआइ कामेश कुमार धुमकेती, ग्रामीण टीआइ अमित अग्रवाल और रामपायली टीआइ दिलीप मौर्य को लाइन अटैच किया

बालाघाट में सीएम हेल्पलाइन पर आईं शिकायतों की समीक्षा में तीन टीआइ की लापरवाही भी सामने आई। एसपी आदित्य मिश्रा ने तीनों टीआइ को लाइन अटैच कर दिया। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली टीआइ कामेश कुमार धुमकेती, ग्रामीण टीआइ अमित अग्रवाल और रामपायली टीआइ दिलीप मौर्य को लाइन अटैच किया गया है।

कटंगी थाने के एएसआइ रामकिशोर राहंगडाले को सस्पेंड कर दिया

वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही समीक्षा के दौरान हंसी-ठिठोली कर रहे कटंगी थाने के एएसआइ रामकिशोर राहंगडाले को सस्पेंड कर दिया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने आरक्षक शैलेष को भी सस्पेंड किया है।

ये भी पढ़ें

सीएम व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के दिल्ली दौरे से मची खलबली, एमपी में राजनैतिक नियुक्तियां तय
भोपाल
Stir in MP BJP Following CM Mohan Yadav's Delhi Visit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 08:36 am

Published on:

21 Apr 2026 08:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / एमपी में तीन पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, बैठक में पान खाने, हंसी-ठिठोली करनेवाले को भी किया सस्पेंड

बड़ी खबरें

View All

बालाघाट

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दसवीं का 87.18 व 12 वीं का 86.6 प्रतिशत रहा परीक्षा परिणाम प्रदेश की प्रवीण्य सूची में जिले के 44 छात्र-छात्राओं ने बनाया स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत में प्रदेश में छटवें स्थान पर बालाघाट जिला

दसवीं का 87.18 व 12 वीं का 86.6 प्रतिशत रहा परीक्षा परिणाम प्रदेश की प्रवीण्य सूची में जिले के 44 छात्र-छात्राओं ने बनाया स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत में प्रदेश में छटवें स्थान पर बालाघाट जिला
बालाघाट

फार्म हाउस में सुपरवाइजर था मृतक मृतक प्रकाश क्षेत्र के एक फार्महाउस में सुपरविजन का कार्य करता था। फार्म हाउस में अगरबत्ती का निर्माण और सब्जी की खेती होती है। सिंचाई के लिए दूर लगाई गई मोटर को बंद और चालू करने का काम भी वह करता था। प्रतिदिन काम के बाद वह शाम को घर लौट आता था। सोमवार को जब वह काम से घर नहीं लौटा तो परिजनो को उसकी चिंता हुई। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। दूसरे दिन उसका शव झाडिय़ों में मिला।

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मान रही खुदकुशी, मर्ग कायम कर शुरू की जांच - झाडिय़ों में मिला बैहर थाना क्षेत्र के मोतीटोला निवासी युवक का शव
बालाघाट

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मान रही खुदकुशी, मर्ग कायम कर शुरू की जांच - झाडिय़ों में मिला बैहर थाना क्षेत्र के मोतीटोला निवासी युवक का शव

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मान रही खुदकुशी, मर्ग कायम कर शुरू की जांच - झाडिय़ों में मिला बैहर थाना क्षेत्र के मोतीटोला निवासी युवक का शव
बालाघाट

नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति, सास-ससुर गिरफ्तार

balaghat
बालाघाट

दहेज प्रताडऩा सहित संबंधित धाराओं में ग्रामीण थाना में दर्ज हुआ प्रकरण - 10 को जिला अस्पताल में मायके पक्ष ने काटा था बवाल

दहेज प्रताडऩा सहित संबंधित धाराओं में ग्रामीण थाना में दर्ज हुआ प्रकरण - 10 को जिला अस्पताल में मायके पक्ष ने काटा था बवाल
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.