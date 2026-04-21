एमपी में तीन पुलिस अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, बैठक में पान खाने, हंसी-ठिठोली करनेवाले को भी किया सस्पेंड

Balaghat- एमपी में जनता की शिकायतों को दूर करने और समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन चलाई जा रही है लेकिन प्राय: अधिकारी, कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि इसमें लंबित प्रकरणों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सीएम मोहन यादव खुद इसपर नाराजगी जता चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों और थाना क्षेत्रों में गंभीर अपराधों पर चर्चा करने बालाघाट एसपी ने वीसी ली तो कई अधिकारी ही अनुशासनहीनता करते दिखाई दिए। समीक्षा के दौरान एक एएसआई तो पान चबाता रहा जबकि एक अन्य हंसी-ठिठोली करता दिखा। इसपर सख्त कदम उठाते हुए एसपी ने तीन अधिकारियों को लाइन अटैच कर दिया जबकि एएसआई को निलंबित कर दिया है। एसपी के इस कड़े एक्शन से जिलेभर के पुलिस हल्कों में खलबली मच गई है।