ब्लास्टिंग से घरों में दरार, रोक नहीं लगी तो जान पर पड़ सकती है भारी

कुएं व हैंडपंप पानी देना बंद कर दिए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय विधायक गौरव पारधी ने मॉयल नगरी तिरोड़ी के विश्राम गृह में खदान संचालकों की बैठक ली थी। इसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता कौशल्या राऊत, ओमेंद्र गौतम पंकज सहारे, कुंवर सिंह गौतम, केश भैरम, महेश ठाकरे, ललित गौतम कमल, विक्रम, रामप्रसाद, रीतुसेन ठाकरे, चैतराम ठाकरे, छोटेलाल, प्रमोट आदि ने बताया कि जल्द ही प्रशासन ने ब्लास्टिंग से मकानों की पहुंची क्षति की जांच नहीं कराई तो ग्रामीण सडक़ पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।