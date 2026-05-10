मां ने ईंट-गारा ढोया पर छूटने नहीं दी पढ़ाई, बेटी ने भी रखा मान, प्रदेश में किया टॉप

Rama Ghodeshwar- मां तू ही कल्याणी…. एमपी के बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के टूईयापार गांव की रमा घोड़ेश्वर ने इसे सार्थक किया है। उनका संघर्ष मदर्स डे पर प्रेरणा की मिसाल बन गया है। वर्ष 2020 में पहले पति और फिर बड़ी बेटी की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया था। आर्थिक संकट पहले से था, लेकिन रमा ने हालात के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने मजदूरी शुरू की। कभी लोगों के घरों में खाना बनाया तो कभी निर्माण कार्य में ईंट- गारा ढोया। कई बार दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। बेटी ने भी अपनी मां के संघर्ष और जज्बे का मान रखा। अथक मेहनत के बल पर प्रदेश में टॉप किया।