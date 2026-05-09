एमपी में व्यापक बदलाव के संकेत, दिल्ली में संगठन और सरकार पर सीएम ने की गहन चर्चा

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में इन दिनों राजनैतिक हलचलेें शबाब पर है। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस, दोनों दलों में जबर्दस्त सक्रियता देखी जा रही है। कांग्रेस जहां किसानों के मुद्दों पर आंदोलनात्मक रुख अपना रही है वहीं बीजेपी में संगठन और सरकार, दोनों ही स्तरों पर नियुक्तियों की कवायद चल रही है। प्रदेश में निगम, मंडलों, प्राधिकरणों में नियुक्तियां की जा रहीं हैं जिससे बीजेपी में व्यापक बदलाव महसूस किया जा रहा है। इन नियुक्तियों में पार्टी के क्षत्रपों की बजाए, पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं को अहम दायित्व दिए गए हैं। राज्य में मंत्रिमंडल के भी विस्तार की अटकलें हैं। ऐसे राजनैतिक माहौल के बीच सीएम मोहन यादव शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए जिससे प्रदेश की सियासत गरमा उठी। दिल्ली में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से प्रदेश सरकार और पार्टी संगठन पर विस्तार से चर्चा की। सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। उन्हें एमपी आने का आमंत्रण दिया।