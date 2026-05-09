मरीज को जल्दी दिल्ली पहुंचाने सड़क खाली करते चले गए लोग, सरपट दौड़ती रही एंबुलेंस

इधर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में प्रदेश की दूसरी सरकारी बोनमैरो बीएमटी यूनिट का इंतजार है। यहां उपकरण के टेंडर ही जारी नहीं हुए हैं। यूनिट खुलने में यह देरी थैलेसीमिया पीडि़तों का दर्द बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि हमीदिया अस्पताल में 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही मध्यप्रदेश की दूसरी सरकारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) यूनिट इस साल भी शुरू नहीं हो पाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने पहले इस वर्ष इलाज शुरू होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन उपकरणों की खरीदी का टेंडर अब तक जारी नहीं होने से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ब्लॉक-2 की चौथी मंजिल पर बन रही यह हाईटेक यूनिट अब 2026 के अंत या 2027 शुरू होने की संभावना है। इससे थैलेसीमिया सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों निराशा हुई है।