मैं आज नेता नहीं… केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भावुक ट्वीट

Shivraj singh chouhan- विधानसभा चुनावों में बीजेपी के जबर्दस्त प्रदर्शन से मध्यप्रदेश के नेता भी गदगद हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। प्रदेशभर में बीजेपी कार्यालयों में उत्साह का माहौल है, नेता-कार्यकर्ता एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ढोल-नगाड़ों की धुन पर डांस कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की जा रही है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है। पश्चिम बंगाल में जीत का जश्न मनाते हुए यहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को झालमुड़ी खिलाई और खुद भी खाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी बीजेपी की निर्णायक बढ़त पर खुशी जताई। प्रदेश के पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव परिणामों पर भावुक पोस्ट की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि मैं आज कार्यकर्ता के नाते भावुक हूं। उन्होंने कहा कि आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा गदगद होगी।