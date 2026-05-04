SI भर्ती 2021 रद्द, नहीं होगी बहाली: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, बोला- जहर वाली प्रक्रिया नहीं चलेगी

दूषित चयन प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने एक पुराना संदर्भ दिया। बेंच ने कहा कि पूर्व में NEET परीक्षा में जब 44 एमबीबीएस अभ्यर्थी गलत तरीके से पकड़े गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब परीक्षा की शुचिता भंग होती है, तो निर्दोष और दोषी अभ्यर्थियों का पृथक्करण (सेपरेशन) ही एकमात्र कानूनी उपाय बचता है। लेकिन राजस्थान की इस एसआई भर्ती की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा पृथक्करण बिल्कुल भी संभव नहीं है।