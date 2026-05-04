चुनावी नतीजों पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, कहा- एंटी इनकंबेंसी ने बदली सियासी तस्वीर

असम और केरल के नतीजों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन असम में परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए। वहीं केरल में कांग्रेस गठबंधन को लेकर उन्होंने सकारात्मक रुख जताया और इसे पार्टी के लिए राहत भरा बताया। राजस्थान की राजनीति पर इन चुनावों के असर को खारिज करते हुए खाचरियावास ने दावा किया कि प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी और 2028 में राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में केंद्र की राजनीति में भी कांग्रेस की भूमिका मजबूत होगी।