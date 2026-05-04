Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में फिर शामिल होंगे कई दिग्गज, 12 से अधिक बागी नेताओं की घर वापसी पर बनी सहमति

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच घर वापसी का अभियान तेज होने जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर अन्य दलों में गए तथा निष्कासित नेताओं की वापसी अब चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसी क्रम में रविवार शाम प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सदस्य शकुंतला रावत और हाकम अली मौजूद रहे। समिति की अगली बैठक 11 मई को संभावित है।