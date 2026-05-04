मतगणना शुरू होने से ठीक पहले फलोदी सट्टा बाजार ने चौंकाया, बंगाल में TMC या BJP?

Phalodi Satta Bazaar: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है। लेकिन सबकी निगाहें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के नतीजों पर टिकी हैं।