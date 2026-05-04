Good News : राजस्थान में 3 एडीजे व 2 एनआइए सहित 14 नए कोर्ट खुलेंगे, अधिसूचना जारी

इसी तरह जोधपुर जिले में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेरगढ़, कोटा जिले में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद, बाड़मेर जिले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना, कोटा जिले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा, सीकर जिले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाटूश्याम, चूरू जिले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारानगर व कोटपूतली-बहरोड़ जिले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराणा खोला जाएगा। इसी तरह बारां जिले में अपर जिला न्यायाधीश, किशनगंज, भरतपुर जिले मे अपर जिला न्यायाधीश, रूपवास व भीलवाड़ा जिले में अपर जिला न्यायाधीश, जहाजपुर को मंजूरी दी गई है,