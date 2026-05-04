जयपुर हटवाड़ा बाजार में मोबाइल चोरों का आतंक, आरोपी CCTV में कैद, 90 दिन में भी नहीं पकड़े चोर

Jaipur Mobile Theft: जयपुर शहर में महेश नगर 80 फीट रोड पर हर गुरुवार को लगने वाले 'हटवाड़ा बाजार' में हुई मोबाइल चोरी की बड़ी वारदात को तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन महेश नगर थाना पुलिस की जांच 'सीसीटीवी फुटेज' से आगे नहीं बढ़ पाई है। 5 फरवरी को एक ही दिन में दर्जनभर मोबाइल पार करने वाला गिरोह आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबकि स्थानीय लोग वारदात के बाद से दहशत में हैं।