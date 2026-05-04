Jaipur Road : जयपुर में शिप्रा पथ पर जाम से बचने को जान लीजिए, लिंक रोड तिराहे का नया रूट

1- गंगा-जमुना पेट्रोल पम्प की ओर से आने वाले सभी वाहन चालक जंक्शन पर आते ही नीचे की ओर उतरेंगे। करीब 150 मीटर चलने के साथ सामने कट का प्रयोग करते हुए डी मार्ट के सामने से बी टू बाइपास की ओर चले जाएंगे।

2- जिन वाहन चालकों को विजय पथ पर जाना है, वे डी-मार्ट के सामने बनाए गए कट से शिप्रा पथ पर चढ़ेंगे और आगे चले चले जाएंगे।

3- बी टू बाइपास से महारानी फार्म रपट की ओर जाने वाले वाहन चालक पब्लिक पार्क को पार्क करने के बाद बनाए गए कट से नीचे उतरेंगे और यहां से रपट की ओर चले जाएंगे। (इस हिस्से को वन वे किया गया है। शिप्रा पथ पर बने पुराने ऊंचे डिवाइडर को हटाने की योजना है)