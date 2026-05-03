IMD Alert: राजस्थान में 4 मई को दिखेगा मौसम का कहर, 33 जिलों में अलर्ट; मेघगर्जना-बारिश और तेज आंधी की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर कुदरत का कड़ा इम्तिहान होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव 4 मई को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई को प्रदेश में मौसम का व्यापक असर देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों के लिए वज्रपात, मेघगर्जना, बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट जारी किया है।