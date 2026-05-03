IMD Alert 3 May: अगले 3 घंटे में 12 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें 4 मई को कहां-कहां बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Update: जयपुर. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अल्पकालिक मौसम चेतावनी (Nowcast) जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। विभाग के अनुसार अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, धौलपुर और करौली जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन और बिजली चमकने की संभावना है।