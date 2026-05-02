2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Smart City: अब बदलेंगे राजस्थान के शहर, ग्लोबल अपग्रेड की तैयारी, डेनमार्क से आएगा नया फॉर्मूला

urban planning India: मंत्री खर्रा कोपेनहेगन दौरे पर। ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन पर फोकस, शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

May 02, 2026

Pink City Jaipur

नाहरगढ़ किले से पिंक सिटी का नजारा (फाइल फोटो-पत्रिका)

Urban Development: जयपुर। राजस्थान के शहरों को वैश्विक स्तर पर विकसित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा इन दिनों डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के अध्ययन दौरे पर हैं। यह दौरा 1 मई से 10 मई 2026 तक निर्धारित है, जिसमें विभागीय अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है।

शहरी विकास को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना

इस उच्च स्तरीय दौरे का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के शहरी विकास को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। कोपेनहेगन, जो दुनिया के सबसे सस्टेनेबल शहरों में गिना जाता है, वहां के सफल शहरी मॉडल्स का अध्ययन कर राज्य में लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल सतत शहरी विकास, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उपायों पर विशेष ध्यान दे रहा है। खासतौर पर एकीकृत शहरी जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, सीवेज और सेप्टेज के वैज्ञानिक उपचार जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया जा रहा है।

‘ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर’ जैसे अभिनव मॉडल्स पर भी चर्चा

इसके अलावा, ‘ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर’ जैसे अभिनव मॉडल्स पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें शहरों में जल निकासी, हरित क्षेत्र और जल संरक्षण को एक साथ जोड़कर बेहतर शहरी जीवन सुनिश्चित किया जाता है। नदी पुनर्जीवन, शहरी जल निकासी प्रणाली में सुधार और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उपायों को भी इस दौरे में प्रमुखता दी गई है।

मंत्री खर्रा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जा रहे सफल मॉडलों को समझकर राजस्थान के शहरी परिदृश्य में लागू किया जाएगा। इससे न केवल शहरों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

यह दौरा राज्य के शहरी विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे आने वाले समय में राजस्थान के शहर अधिक स्मार्ट, सुरक्षित और सस्टेनेबल बन सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Lottery: राजस्थान में 5500 प्लॉट्स के लिए आवेदन शुरू, 14 मई तक आवेदन और 19 मई को होगी ई-लॉटरी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 11:08 pm

Published on:

02 May 2026 11:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Smart City: अब बदलेंगे राजस्थान के शहर, ग्लोबल अपग्रेड की तैयारी, डेनमार्क से आएगा नया फॉर्मूला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: 3 करोड़ की लागत से अरावली की गोद में बनेगा आध्यात्मिक केंद्र, राजस्थान के इस शहर को मिली विशेष सौगात

जयपुर

जयपुर में चली 80kmph की रफ्तार से आंधी, बारिश के बाद 10 डिग्री गिरा पारा, कई इलाकों में ब्लैकआउट

Jaipur Rain
जयपुर

Weather News: आज सुबह से ही मौसम खराब, 11 बार चेतावनी, अब पूरी रात ओलावृष्टि,बारिश व आंधी का अलर्ट

Rajasthan weather update
जयपुर

Jaipur Crime: खुद की कार ‘चुराई’, फिर बीमा कंपनी से वसूले 12 लाख, गाड़ी कटने से पहले पकड़े गए आरोपी

Jaipur Crime
जयपुर

आईपीएल मैच के दौरान नगर निगम की पार्किंग में अवैध वसूली, चौपहिया वाहन के 40 की जगह 300 रुपए ले रहे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.