Lottery: राजस्थान में 5500 प्लॉट्स के लिए आवेदन शुरू, 14 मई तक आवेदन और 19 मई को होगी ई-लॉटरी

RIICO Scheme: जयपुर. राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने के लिए रीको (RIICO) ने एक बड़ा मौका निवेशकों के सामने रखा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना (Direct Allotment Scheme) का 10वां चरण 1 मई 2026 से शुरू हो चुका है, जिसके तहत राज्यभर में 5500 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक निवेशक इसका लाभ उठा सकें।