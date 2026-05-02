2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics : दिव्या मदेरणा ने दुनिया को बताया भारत की ‘आधी आबादी’ का दम, जानें आखिर क्यों खास है ऑक्सफोर्ड ब्लावाटनिक स्कूल का यह दौरा?

राजस्थान की पूर्व विधायक और एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा ने इंग्लैंड दौरे के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत का गौरव बढ़ाया है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 02, 2026

Divya Maderna at Blavatnik School of Government

Divya Maderna at Blavatnik School of Government

राजस्थान की पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा
का यूके दौरा चर्चा में है। दरअसल, उनका ये दौरा इसलिए बेहद खास बन गया, क्योंकि उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच भारत की राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। गौरतलब है कि दिव्या, राजस्थान की पहली महिला राजनेता हैं जिन्हें इस विशेष स्कूल में संबोधित करने का गौरव मिला है।   

ऑक्सफोर्ड के मंच से गूंजी राजस्थान की आवाज

दिव्या मदेरणा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित 'ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट' (Blavatnik School of Government) में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ उन्होंने दुनिया भर से आए विद्यार्थियों, शोधार्थियों और युवा नेताओं के बीच 'भारत में महिला शक्ति और सार्वजनिक जीवन' (Women, Power, and Public Life in India) विषय पर अपने अनुभव साझा किए।

दिव्या ने मंच से न केवल भारतीय महिलाओं की राजनीतिक चुनौतियों पर बात की, बल्कि यह भी बताया कि कैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले नेता लोकतंत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

लोकतंत्र और नेतृत्व पर संवाद

पूरे सत्र के दौरान दिव्या मदेरणा ने नेतृत्व, लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस अनुभव को साझा करते हुए लिखा, "विश्व भर के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक सेवा के सवालों पर जुड़ना वास्तव में समृद्ध करने वाला अनुभव था। युवा सोच के साथ ऐसा संवाद एक अधिक समावेशी और समान भविष्य की उम्मीद देता है।"

दुनिया भर के युवा नेताओं के बीच राजस्थान का प्रतिनिधित्व

इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें केवल इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के भावी नेता और नीति निर्माता शामिल थे। दिव्या ने उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान किया और भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती से पेश किया। मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता के रूप में दिव्या ने अपनी प्रशासनिक समझ और राजनीतिक अनुभव का लोहा मनवाया।

क्या ग्लोबल मंच से शुरू होगी राजस्थान की नई राजनीति?

दिव्या मदेरणा का यह दौरा राजस्थान की स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहाँ प्रदेश में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, वहीं दिव्या का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होना उन्हें एक 'ग्लोबल लीडर' के रूप में स्थापित कर रहा है।

ब्लावाटनिक स्कूल के इस सत्र के बाद अब चर्चा इस बात की है कि क्या दिव्या मदेरणा राजस्थान में नई पीढ़ी के युवाओं और महिलाओं के लिए किसी नए विजन के साथ वापसी करेंगी?

यहां संबोधन देने वाले प्रमुख भारतीय

ब्लावात्निक स्कूल समय-समय पर भारतीय नेताओं और विचारकों को चर्चाओं के लिए आमंत्रित करता है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

  • हेमंत सोरेन (Hemant Soren): झारखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ एक विशेष चर्चा में भाग लिया, जहाँ उन्होंने खनिज संपन्न राज्यों में संतुलित विकास और प्रकृति के साथ तालमेल पर अपने विचार साझा किए।
  • के. अन्नामलाई (K. Annamalai): तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई ने यहाँ "सेवा से नेतृत्व तक" (From Service to Leadership) विषय पर संबोधन दिया और भारत की क्षमता पर बात की।
  • स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal): राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यहाँ भारतीय राजनीति में महिलाओं के अधिकारों और संस्थागत सुधारों पर चर्चा की।
  • योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav): प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने "India's Democratic Republic in Flux" विषय पर यहाँ अपने विचार रखे।
  • मोंटेक सिंह अहलूवालिया (Montek Singh Ahluwalia): भारत के योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने यहाँ जलवायु एजेंडा और भारत की नीतियों से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी ऑक्सफोर्ड से अपनी उच्च शिक्षा (D.Phil) प्राप्त की है, और उनकी शैक्षणिक विरासत को इस संस्थान में बहुत सम्मान दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एक साथ बजने लगे करोड़ों मोबाइल, ‘Extremely Severe Alert’ से मचा हड़कंप, जानें इस सीक्रेट मैसेज का सच
जयपुर
Emergency Alert Message

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 May 2026 03:08 pm

Published on:

02 May 2026 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : दिव्या मदेरणा ने दुनिया को बताया भारत की ‘आधी आबादी’ का दम, जानें आखिर क्यों खास है ऑक्सफोर्ड ब्लावाटनिक स्कूल का यह दौरा?

पत्रिका लाइव अपडेट

Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेंगलुरु पुलिस की AI क्रांति की राजस्थान को भी जरूरत: अब इमरजेंसी में भाषा नहीं बनेगी दीवार

जयपुर

‘आप दोनों तो दिखाने को एक साथ हैं, पर मुख्य कहां हैं’, अखिलेश के बयान पर ब्रजेश पाठक का करारा जवाब, जानिए क्या कहा?

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav
जयपुर

10 साल में सबसे गर्म अप्रेल: जैसलमेर-बाड़मेर बने एक्सट्रीम हीट जोन, 3-6 मई को आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Heatwave
जयपुर

Lottery: राजस्थान में 5500 प्लॉट्स के लिए आवेदन शुरू, 14 मई तक आवेदन और 19 मई को होगी ई-लॉटरी

जयपुर

Energy Conservation: बड़े भवनों के लिए नई ऊर्जा संहिता लागू होगी, 31 मई तक आप भी दे सकते हैं सुझाव

Energy Conservation
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.