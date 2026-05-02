Rajasthan Politics : दिव्या मदेरणा ने दुनिया को बताया भारत की ‘आधी आबादी’ का दम, जानें आखिर क्यों खास है ऑक्सफोर्ड ब्लावाटनिक स्कूल का यह दौरा?

पूरे सत्र के दौरान दिव्या मदेरणा ने नेतृत्व, लोकतंत्र और सार्वजनिक सेवा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस अनुभव को साझा करते हुए लिखा, "विश्व भर के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक सेवा के सवालों पर जुड़ना वास्तव में समृद्ध करने वाला अनुभव था। युवा सोच के साथ ऐसा संवाद एक अधिक समावेशी और समान भविष्य की उम्मीद देता है।"