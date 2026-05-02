बेंगलुरु पुलिस की AI क्रांति की राजस्थान को भी जरूरत: अब इमरजेंसी में भाषा नहीं बनेगी दीवार

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, “बेंगलुरु अब ग्लोबल शहर है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा में सुरक्षा मिलनी चाहिए।” पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि अधिकारी कई भाषाएं जानते हैं, लेकिन इमरजेंसी में रीयल-टाइम सपोर्ट AI ही दे सकता है। यह सिस्टम ऑपरेटर की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनका सहयोगी बनेगा।AI का फोकस सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं है। यह कॉल की गंभीरता समझकर प्राथमिकता भी तय कर सकता है, जिससे गोल्डन ऑवर्स में मदद पहुंचना और आसान हो जाएगा। यह पहल पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। जहां AI पहले सिर्फ चैटबॉट या डेटा एनालिसिस तक सीमित था, वहां अब बेंगलुरु पुलिस ने इसे जन-जीवन की सुरक्षा से जोड़ दिया है। नम्मा 112 अब सिर्फ एक हेल्पलाइन नहीं, बल्कि AI-सशक्त समावेशी सुरक्षा कवच बन गया है।