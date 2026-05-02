10 साल में सबसे गर्म अप्रेल: जैसलमेर-बाड़मेर बने एक्सट्रीम हीट जोन, 3-6 मई को आंधी-बारिश का अलर्ट

थार का मरुस्थल वर्तमान में पूरी तरह 'फायर मोड' पर है। सामान्यतः मई के अंत या जून में दर्ज होने वाला तापमान इस बार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही जैसलमेर और बाड़मेर में दर्ज किया गया। जैसलमेर में पारा 46 डिग्री को पार कर चुका है, जिससे अब 35 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही ट्रेंड जारी रहा, तो इस बार दोनों जिलों में तापमान 50 डिग्री के नए मनोवैज्ञानिक स्तर को छू सकता है।