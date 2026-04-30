राजस्थान के 9 जिलों में आज आंधी-बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, दक्षिण-पश्चिम भागों में हीटवेव की संभावना

सबसे ज्यादा पारा चित्तौड़गढ़ जिले में 43 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। जोधपुर शहर में रात का पारा सबसे ज़्यादा 30 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और रात का पारा 28.7 डिग्री दर्ज किया गया।