IMD Alert : राजस्थान में देर रात आया मौसम विभाग का डबल अलर्ट, 12 जिलों में तेज अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी

कोटा में भी मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां दिन में ओलावृष्टि और शाम को तेज तूफानी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और सड़कों पर पानी भर गया। इतना ही नहीं, शादी समारोहों में भी भारी व्यवधान देखने को मिला, जहां टेंट उड़ गए और व्यवस्थाएं प्रभावित हो गईं।