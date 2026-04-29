Illegal gas refilling: अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, 35 सिलेंडर जब्त

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ की गई यह कार्रवाई सराहनीय और जरूरी कदम है। इस तरह के अवैध केंद्र न सिर्फ कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि आम लोगों की जान को भी गंभीर खतरे में डालते हैं। प्रशासन द्वारा ‘ऑपरेशन प्रवर्तन’ के तहत सख्त कदम उठाना यह दर्शाता है कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जरूरत है कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहे और दोषियों को कड़ी सजा मिले। साथ ही आमजन भी जागरूक होकर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें, ताकि शहर को सुरक्षित बनाया जा सके।