राजस्थान : भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी, मुख्यमंत्री ने की नागरिकों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील

जयपुर। प्रदेश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन से सतर्क रहने और राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लू के दुष्प्रभाव से बचने के लिए समय रहते जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा जा सके।