MNIT जयपुर की छात्रा के सुझाव पर रेल बुकिंग में होगा बदलाव, वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लिया फीडबैक

लाभिषा मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेलवे बोर्ड की कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने बताया कि शिकायत रखने के अगले ही दिन अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और नई वेबसाइट के डिजाइन पर सुझाव मांगे। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नागरिकों के सुझावों को महत्व दिया जाना एक सकारात्मक पहल है। गौरतलब है कि छात्रा ने कार्यक्रम के दौरान बताया था कि कई बार वेबसाइट की धीमी गति, बार-बार आने वाले सत्यापन चरण और तकनीकी रुकावटों की वजह से यात्रियों को टिकट बुकिंग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद रेलवे ने वेबसाइट को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया।