Railway New Project: पश्चिमी राजस्थान में रेलवे बिछाएगा 170 KM लंबा नया ट्रैक, 1533 करोड़ होंगे खर्च, यात्रियों को मिलेगी राहत

फिलहाल सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए लंबे समय तक रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों को देरी का सामना करना पड़ता है। डबल लाइन बनने के बाद बीकानेर से जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के बीच ट्रेनों की गति और समयपालन में सुधार होगा। दोहरीकरण के बाद बीकानेर से जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की औसत गति में सुधार होगा और मालगाड़ियों के संचालन के लिए भी नया कॉरिडोर उपलब्ध होगा।