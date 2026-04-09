9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Railway New Project: पश्चिमी राजस्थान में रेलवे बिछाएगा 170 KM लंबा नया ट्रैक, 1533 करोड़ होंगे खर्च, यात्रियों को मिलेगी राहत

New Railway Track in Rajasthan: जोधपुर–बीकानेर रेल रूट को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मेड़ता रोड–बीकानेर रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों की रफ्तार और समयपालन में सुधार होगा।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Apr 09, 2026

Jodhpur railway news, Bikaner railway line doubling, Merta Road Bikaner project, Rajasthan railway infrastructure, North Western Railway update, railway DPR approval, train delay solution India, railway modernization Rajasthan, double line railway project, Indian Railways expansion, freight corridor Rajasthan, railway crossing delay fix, Jodhpur Bikaner route, railway tender process India, rail network upgrade Rajasthan

एआई तस्वीर

जोधपुर। रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी राजस्थान के रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मेड़ता रोड–बीकानेर रेलखंड के दोहरीकरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। करीब 170 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1533 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे चार वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह वीडियो भी देखें

इस परियोजना के पूरा होने पर जोधपुर-बीकानेर रूट पर ट्रेनें क्रॉसिंग की वजह से नहीं अटकेंगी। अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा गया है, इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रियों को राहत मिलेगी।

वर्तमान में सिंगल लाइन

फिलहाल सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए लंबे समय तक रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों को देरी का सामना करना पड़ता है। डबल लाइन बनने के बाद बीकानेर से जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के बीच ट्रेनों की गति और समयपालन में सुधार होगा। दोहरीकरण के बाद बीकानेर से जोधपुर, जयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की औसत गति में सुधार होगा और मालगाड़ियों के संचालन के लिए भी नया कॉरिडोर उपलब्ध होगा।

ये काम भी होंगे

  • 44 छोटे पुल
  • 57 आरयूबी का विस्तार
  • 37 नए आरयूबी बनाए जाएंगे
  • 2 नए ब्लॉक स्टेशन रेलवे नेटवर्क के विस्तार के तहत
  • 12 क्रॉसिंग स्टेशनों का आधुनिकीकरण
  • 2 नए हॉल्ट स्टेशन विकसित किए जाएंगे।

जोधपुर-साबरमती आज से तीन दिन तक रद्द

वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के लूनी-मारवाड रेलखंड के पाली मारवाड एवं बोमादडा स्टेशनों के बीच ब्रिज ग्रिडर लॉन्चिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण जोधपुर-साबरमती ट्रेन रद्द रही। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती ट्रेन 9 व 11 अप्रेल को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर ट्रेन 10 व 12 अप्रेल को रद्द रहेगी।

अजमेर मंडल के रानी-खीमेल स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य

उत्तर-पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल पर मदार-पालनपुर रेल खंड के रानी-खीमेल स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 641 पर आरसीसी बॉक्स लॉन्च करने के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित होने वाली ट्रेनें रद्द, डायवर्ट और रेगुलेट रहेंगी।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • गाड़ी संख्या 14821, जोधपुर-साबरमती 10 अप्रेल
  • गाड़ी संख्या 14822, साबरमती-जोधपुर 11 अप्रेल

ये ट्रेनें परिवर्तित मार्ग पर चलेगी

  • गाड़ी संख्या 20943, बांद्रा टर्मिनस - भगत की कोठी ट्रेन 9 अप्रेल को बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग मेहसाणा - भीलड़ी - लूणी होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में यह रेल सेवा पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालौर, समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
  • गाड़ी संख्या 20496, हड़पसर - जोधपुर ट्रेन 9 अप्रेल को हड़पसर से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग मेहसाणा - भीलड़ी - लूणी होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालौर, समदड़ी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।- गाड़ी संख्या 19411, गांधीनगर केपिटल- दौलतपुर चौक ट्रेन 10 अप्रेल को गांधीनगर केपिटल से प्रस्थान करेगी वह परिवर्तित मार्ग मेहसाणा-भीलड़ी-लूणी-जोधपुर-मेड़ता रोड-फुलेरा होकर संचालित होगी तथा परिवर्तित मार्ग में पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालौर, समदड़ी, जोधपुर, मेड़ता रोड, मकराना स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

Good News: अब बिना कनेक्शन खरीद सकेंगे गैस सिलेंडर, केंद्र का बड़ा फैसला, राजस्थान सरकार ने शुरू की तैयारी
जयपुर
Rajasthan LPG crisis, 5kg gas cylinder scheme, migrant workers gas supply, FTL cylinder availability, affordable LPG Rajasthan, Jaipur gas distribution, small LPG cylinder scheme, migrant labor relief India, LPG shortage solution, oil marketing companies India, portable gas cylinder India, urban migrant support, cooking gas accessibility, Rajasthan public distribution system, low income housing gas support

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Railway New Project: पश्चिमी राजस्थान में रेलवे बिछाएगा 170 KM लंबा नया ट्रैक, 1533 करोड़ होंगे खर्च, यात्रियों को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kidney Tumors : एम्स जोधपुर ने रचा इतिहास, जटिल किडनी स्टोन की सर्जरी सफल, जानिए लक्षण और कारण

Multiple Kidney Tumors surgery success, AIIMS Jodhpur,
स्वास्थ्य

Rajasthan Rain : जोधपुर में मौसम का कहर; बर्फ के टुकड़े जैसे ओले गिरे, तूफान से 60 से अधिक घर क्षतिग्रस्त

rajasthan rain hailstorm
जोधपुर

Rajasthan : 1500 से अधिक गांवों के लिए राहत भरी खबर, जलसंकट को देखते हुए पीएचईडी ने भरी डिग्गियां

जोधपुर

Jodhpur: ममता पर भारी पड़ा न्याय, मां की गवाही से रेप के आरोपी बेटे को 10 साल की सजा

पॉक्सो स्पेशल न्यायालय जोधपुर, पत्रिका फोटो
जोधपुर

Jodhpur: रील्स के जुनून में कोर्ट में बनाया वीडियो, लाइक्स के चक्कर में तोड़ा कानून, अब कोर्ट अवमानना की कार्यवाही तय

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.