Jodhpur: आसाराम आश्रम में महिलाओं से छेड़छाड़, कोर्ट ने पुलिस की एफआर खारिज कर 4 आरोपियों को किया तलब

परिवादी अधिवक्ता जेठाराम सेन ने बताया कि मामले की जांच बोरानाडा थाना पुलिस ने की थी और 3 फरवरी 2025 को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश कर मामले को झूठा करार दिया था। पुलिस का दावा था कि आश्रम में सिर्फ हंगामा हुआ था, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। पुलिस की इस रिपोर्ट के खिलाफ परिवादिया ने कोर्ट में विरोध याचिका दायर की। कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं के बयानों और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद माना कि सभी गवाहों के बयान एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं और प्रथम दृष्टया आरोपियों ने महिलाओं की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से ही अभद्र हरकतें की थीं।