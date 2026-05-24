Kota: ड्रिप लगते ही कांपने लगे मरीज, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, राजस्थान में तीन बैच की दवाओं पर रोक

नोताडा निवासी अख्तर हुसैन अपनी बहन शबाना को सिरदर्द और उल्टी की शिकायत पर सीएचसी लेकर पहुंचे थे। वहां आरएल ड्रिप चढ़ाने के कुछ देर बाद उसे तेज सर्दी लगने लगी और हाथ-पांव कांपने लगे। बाद में दूसरी दवा देने पर राहत मिली। इसी तरह मोरपा के चम्पाखेड़ा निवासी चिंटू को गर्मी और बुखार की शिकायत पर अस्पताल में आरएल ड्रिप लगाई गई। ड्रिप चढ़ाने के बाद उसका शरीर कांपने लगा और तबीयत बिगड़ गई। ड्रिप हटाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। डोबरली निवासी दिनेश गुर्जर को दस्त और उल्टी की शिकायत पर आरएल और एनएस फ्लूड लगाए गए। इसके बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसे कोटा रेफर किया गया।