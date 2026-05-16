ओटी, आइसीयू, दवा स्टोर, रेकॉर्ड रूम तक पहुंची एम्स की कमेटी, पूछा…कैसे करते हो मरीजों को हैंडल

कमेटी ने दोपहर करीब 3.30 बजे पोस्ट गायनिक प्रथम, द्वितीय और इमरजेंसी वार्ड के हालात देखे। निरीक्षण के दौरान गायनिक सैकंड वार्ड के सामने बने रैंप का फोटो भी लिया। इसके बाद नर्सिंग इंचार्ज से वार्ड संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। जांच कमेटी ने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि प्रसूताओं की डिलीवरी कहां कराई जाती है, डिलीवरी के बाद मरीजों को कहां शिफ्ट किया जाता है। मरीजों को कैसे हैंडल किया जाता है। बेड पर लगे मॉनिटरिंग सिस्टम के उपयोग और मरीजों की निगरानी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। वार्डों की दीवारों, कोनों और सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया।