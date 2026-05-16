Weather: इस साल राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत, 27 साल बाद नौतपा पर बन रहा ये संयोग, जानें मानसून 2026 का अपडेट

Rajasthan Weather Update: कोटा में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है। आज सुबह से ही गर्मी अपना असर दिखा रही है। वहीं शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि तापमान में एक डिग्री की हल्की गिरावट दर्ज की गई लेकिन तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल सकी। वहीं न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री गिरकर 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा।