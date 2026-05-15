RTO Server Down: राजस्थान परिवहन विभाग का 10 दिन से सर्वर डाउन, आमजन की बढ़ी परेशानी

वाहन मालिकों का कहना है कि कई लोग नए वाहन खरीदने के बाद नंबर जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कई लोगों के वाहन ट्रांसफर और फिटनेस संबंधी कार्य अटक गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बाधित होने से एजेंट, वाहन डीलर और आमजन सभी परेशान हैं। कई लोग घंटों तक कार्यालय में इंतजार करने के बाद वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कार्यालय से लगातार सर्वर होने की बात कही जा रही है और बाद में पता चलता है आज काम नहीं हो पाएगा।