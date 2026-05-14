CBSE Class 12 Board : सिंगल सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट परीक्षा 15 जुलाई को

सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए सिंगल-सब्जेक्ट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट/सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई को एक ही दिन में करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो 12वीं बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक पात्रता से मामूली अंतर से चूक गए हैं और आइआइटी,एनआइटी, ट्रिपल आइटी संस्थानों जैसे संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं।