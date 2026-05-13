टूटा भरोसा, छिन गया सुकून…NEET परीक्षा रद्द होने पर छलका स्टूडेंट्स का दर्द, बोले- किताबें अलमारी में रख दी

सीकर/कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पेपर लीक की आशंका के चलते मंगलवार को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी-2026 रद्द कर दी है। ऐसे में कोटा में नीट स्टूडेंट में निराशा हुई है। स्टूडेंट्स ने बताया कि वे अभी हॉस्टल खाली करने घर ही लौटे थे और परीक्षा रद्द हो गई। अब उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए वापस लौटना होगा। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ने अपनी किताबें और नोट्स या तो बैग में पैक कर दिए या दुकानदारों को वापस कर दिए। ऐसे में अब उन्हें वापस किताबें खरीदनी होगी और नोट्स के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी।