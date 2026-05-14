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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों और चने में तेजी, जानें ताजा रेट्स

गेहूं में 25 रुपए, जबकि सोयाबीन, सरसों और चने के भाव में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

May 14, 2026

Kota-Mandi

भामाशाहमंडी धान से अटी हुई है और इनसेट में निर्यात के लिए एक कारखाने में पड़ा बासमती चावल (फोटो: पत्रिका)

भामाशाह मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1 लाख कट्टों की रही। गेहूं में 25 रुपए, जबकि सोयाबीन, सरसों और चने के भाव में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी दर्ज की गई। लहसुन की आवक करीब 13 हजार कट्टों की रही। इसके भाव 3500 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

प्रमुख कृषि जिंसों के भाव

(रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2350 – 2450
गेहूं एवरेज टुकड़ी2470 – 2525
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2500 – 2625
धान सुगंधा2800 – 3701
धान (1509)3400 – 4250
धान (1847)3200 – 4101
धान (1718-1885)4200 – 4450
धान (पूसा-1)3000 – 4000
धान (1401-1886)4100 – 4250
धान दागी1500 – 3600
सोयाबीन5800 – 7400
सोयाबीन बीज क्वालिटी7400 – 7601
सरसों6500 – 7331
अलसी8000 – 9050
ज्वार शंकर1700 – 2300
ज्वार सफेद2800 – 5000
बाजरा1800 – 2050
मक्का लाल1700 – 2050
मक्का सफेद1600 – 2200
जौ नया2100 – 2450
तिल्ली7000 – 8500
मैथी नई5800 – 6550
धनिया बादामी11000 – 11300
धनिया ईगल11500 – 12000
धनिया रंगदार13000 – 15000
मूंग6000 – 7400
उड़द4500 – 7000
चना देशी4800 – 5375
चना मौसमी नया5100 – 5250
चना पेप्सी5100 – 5401
चना डंकी पुराना4000 – 4600
चना काबुली5500 – 6900

खाद्य तेल के भाव

(15 किलो प्रति टिन)

खाद्य तेलभाव
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2650
चंबल2625
सदाबहार2470
लोकल रिफाइंड2360
दीप ज्योति2500
सरसों स्वास्तिक2610
अलसी तेल2530

मूंगफली तेल के भाव

(प्रति टिन)

ब्रांडभाव
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2860
सोना सिक्का3200
कटारिया गोल्ड2880

वनस्पति घी के भाव

(प्रति टिन)

ब्रांडभाव
स्कूटर2070
अशोका2070

अन्य जिंसों के भाव

जिंसभाव
चीनी4340 – 4380 प्रति क्विंटल

देसी घी के भाव

(प्रति टिन)

ब्रांडभाव
मिल्क फूड9150
कोटा फ्रेश8800
पारस9200
नोवा9150
अमूल9700
मधुसूदन9380
परम9320

चावल व दाल के भाव

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
बासमती चावल8500 – 9500
मूंग दाल9000 – 9500
मोगर10000 – 10500
चना दाल6600 – 6800
तुअर दाल10000 – 13000

कोटा सर्राफा : चांदी तेज, सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव में तेजी रही, जबकि सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 1000 रुपए की तेजी के साथ 1,27,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जेवराती सोना 500 रुपए गिरकर 1,57,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोना 1,58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

(कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

गोल्ड कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)157100
गोल्ड 22 कैरेट136609
गोल्ड 20 कैरेट125680
गोल्ड 18 कैरेट112800
गोल्ड 14 कैरेट110634

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Updated on:

15 May 2026 01:55 pm

Published on:

14 May 2026 07:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों और चने में तेजी, जानें ताजा रेट्स

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