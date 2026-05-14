प्रसूताओं की किडनी फेल होना चौंकाने वाला मामला, जांच रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चलेगा

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा के जेके लोन एवं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल दोनों ही प्रतिष्ठित अस्पताल हैं और यहां हर साल लगभग 14 लाख रोगी ओपीडी में उपचार प्राप्त करते हैं, करीब डेढ़ लाख लोग आइपीडी में उपचार लेते हैं। साथ ही, करीब 18 हजार प्रसव हर वर्ष इन दोनों अस्पतालों में होते हैं, जिनमें से करीब 10 हजार प्रसव सिजेरियन होते हैं, लेकिन इलाज की गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन के चलते यहां मातृ मृत्यु दर 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक रहती है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।