अब राजस्थान में भी होगी हवाई जहाजों की मरम्मत

अलवर के कोटकासिम में वर्ष 2012-13 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। इसी के साथ एयरोसिटी भी बनाने की योजना थी। क्योंकि एनसीआर में कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं था। इसी को देखते हुए तैयारियां की गईं। करीब 110 एकड़ जमीन तलाश की गई, जिसमें कुछ भूमि उपजाऊ थी और कुछ बंजर थी। इसको लेकर कई बैठकें हुईं, लेकिन बाद में जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया और इस एयरपोर्ट की जगह एनसीआर के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट खुल गया। अब इसकी भरपाई के लिए कोशिशें चल रही हैं। क्योंकि जगह पूर्व में कोटकासिम में निर्धारित है। ऐसे में प्रशासन व सरकार को कोई खास तैयारी नहीं करनी होगी।